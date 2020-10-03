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Стал известен календарь игр украинских клубов в Лиге чемпионов
УЕФА опубликовал официальный календарь игр группового этапа Лиги чемпионов, в котором Украину представят киевское Динамо и донецкий Шахтер, сообщает Корреспондент.net.
В первом туре Динамо 20 октября дома сыграет с Ювентусом, а на следующий день Шахтер проведет свой поединок против мадридского Реала на Сантьяго Бернабеу.
Полный календарь Динамо:
20 октября 19:55 Динамо - Ювентус
28 октября 22:00 Ференцварош - Динамо
4 ноября 22:00 Барселона - Динамо
24 ноября 22:00 Динамо - Барселона
2 декабря 22:00 Ювентус - Динамо
8 декабря 22:00 Динамо - Ференцварош
Полный календарь Шахтера:
21 октября 19:55 Реал — Шахтер
27 октября 22:00 Шахтер — Интер
3 ноября 19:55 Шахтер — Боруссия М
25 ноября 19:55 Боруссия М — Шахтер
1 декабря 19:55 Шахтер — Реал
9 декабря 22:00 Интер — Шахтер.
Теги: календарь, Лига Чемпионов, ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев
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