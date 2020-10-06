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У трех вратарей сборной Украины обнаружили коронавирус
06.10.2020 15:00
Товарищеский матч сборной Украины против Франции, запланированный на завтра, 7 октября, оказался под угрозой срыва. Ранее команда Андрея Шевченко осталась без основного вратаря Андрея Пятова, который сдал положительный тест на коронавирус. В связи с этим тренер вызвал еще одного вратаря - Юрия Панькива, сообщает iSport.ua.
Однако, сегодня, 6 октября, положительные тесты на коронавирус оказались у еще двух вратарей Андрея Лунина и Юрия Панькива. Об этом сообщил в своем Twitter журналист Игорь Бурбас. Таким образом в распоряжении Шевченко остался лишь один голкипер - Георгий Бущан.
Теги: футбол, Сборная Украины, Сборная Франции, COVID-19
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