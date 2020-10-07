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Шевченко вызвал в сборную 45-летнего Шовковского
07.10.2020 15:00
Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский вошел в заявку национальной команды на товарищеский матч с Францией, сообщает SportArena.
Из-за положительных тестов на коронавирус у Андрея Лунина и Юрия Панькива, а ранее - у Андрея Пятова, единственным здоровым вратарем сборной остался Георгий Бущан.
УАФ отмечает, что к помощи Шовковского прибегнут только в том случае, если положительный тест на коронавирус сдаст Бущан.
Регламент УЕФА позволяет заявить на матч игроков без профессиональных контрактов, но с паспортом соответствующей страны.
Профессиональную карьеру Шовковский завершил в декабре 2016 года. За Динамо он провел больше 360 матчей, в сборной Украины — 92 игры.
Теги: Александр Шовковский, Сборная Украины, Сборная Франции
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