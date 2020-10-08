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Сборная Украины по футболу потерпела крупнейшее поражение в истории
Сборная Украины, обескровленная отсутствием сразу 14 футболистов из-за травм и коронавируса, с крупным счетом 1:7 проиграла Франции в товарищеской встрече на стадионе "Стад де Франс", передает НВ.
Гости пропустили уже на 9-й минуте. Бущан отбил удар Жиру, но на подхвате оказался Камавинга, который, стоя спиной к воротам, эффектно отправил мяч в сетку.
Не прошло и получаса игры, как хозяева укрепили перевес. Жиру получил пас от Толиссо, обработал мяч и обводным ударом из-за пределов штрафной пробил в угол ворот.
На 34-й минуте счет стал 3:0. Бущан отбил перед собой дальний удар Ауара, а Жиру оказался самым расторопным в штрафной и головой добил мяч в сетку.
Еще до перерыва на табло загорелась четверка. Неудачно сыграл Миколенко, который головой отправил мяч в собственные ворота после навеса с углового.
В начале второго тайма Украина смогла сквитать один мяч. Это Цыганков освободился от опеки Лангле и красивым ударом положил мяч в угол ворот.
Тем не менее, Франция не только восстановила статус-кво, но и довела результат до совсем неприличного. Сперва отличился Толиссо, затем шестой и седьмой мячи забили Мбаппе и Гризманн.
Теги: Украина, футбол, Франция
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