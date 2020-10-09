В донецком «Шахтере» выявили новые случаи COVID-19

09.10.2020 12:00

По итогам повторного тестирования «Шахтера» на COVID-19 выявлено 9 игроков и 9 человек персонала первой команды с положительными результатами. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

«По предписанию санитарного врача все они уходят на десятидневную самоизоляцию. У большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, у некоторых – в легкой форме», – говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что полузащитники Марлос и Виктор Коваленко отправятся в сборную Украины и смогут готовиться к предстоящим матчам Лиги наций. Остальные футболисты, за исключением выявленных лиц с положительными результатами тестов, 9 октября вернутся к тренировкам.