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Прогноз букмекеров на матч Лиги наций Украина — Германия
10.10.2020 17:00
Сегодня, 10-го октября, на НСК "Олимпийский" состоится поединок Лиги наций, в котором Украина сразится с Германией. Безоговорочным фаворитом встречи букмекеры считают немцев, сообщает football.ua.
Так на победу команды Лева предлагается коэффициент 1,3. Успех Украины оценен в 11. Ничейный же результат представлен коэффициентом 5,6.
Матч Украина — Германия начнется в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция будет проходить на телеканалах Украина и Футбол 1.
Теги: Украина, Германия, прогноз, букмекер, Лига Европы
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