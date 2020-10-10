Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Прогноз букмекеров на матч Лиги наций Украина — Германия

10.10.2020 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Прогноз букмекеров на матч Лиги наций Украина — Германия

Сегодня, 10-го октября, на НСК "Олимпийский" состоится поединок Лиги наций, в котором Украина сразится с Германией. Безоговорочным фаворитом встречи букмекеры считают немцев, сообщает football.ua.
Так на победу команды Лева предлагается коэффициент 1,3. Успех Украины оценен в 11. Ничейный же результат представлен коэффициентом 5,6.
Матч Украина — Германия начнется в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция будет проходить на телеканалах Украина и Футбол 1.



Теги: Украина, Германия, прогноз, букмекер, Лига Европы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх