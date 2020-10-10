Прогноз букмекеров на матч Лиги наций Украина — Германия

10.10.2020 17:00

Сегодня, 10-го октября, на НСК "Олимпийский" состоится поединок Лиги наций, в котором Украина сразится с Германией. Безоговорочным фаворитом встречи букмекеры считают немцев, сообщает football.ua.

Так на победу команды Лева предлагается коэффициент 1,3. Успех Украины оценен в 11. Ничейный же результат представлен коэффициентом 5,6.

Матч Украина — Германия начнется в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция будет проходить на телеканалах Украина и Футбол 1.