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Украина уступила Германии в матче Лиги наций
11.10.2020 10:00
10 октября в третьем туре Лиги наций УЕФА 2020/21 футболисты сборной Украины в Киеве на НСК "Олимпийский" уступили национальной команде Германии со счетом 1:2, сообщает LIGA.net.
Счет на 20-минуте матча открыли немцы – гол забил Маттиас Гюнтер, на 49-й минуте Леон Горетцка удвоил счет.
Украинцы смогли отыграть только один мяч – на 77-й минуте Руслан Малиновский реализовал пенальти.
В параллельном поединке группы сборная Испании в Мадриде взяла верх над командой Швейцарии – 1:0.
Турнирное положение после трех туров: Испания – 7 очков, Германия – 5, Украина – 3, Швейцария – 1.
Следующий матч в Лиге наций УЕФА сборная Украины сыграет 13 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве со сборной Испании.
Теги: Украина, Германия, Лига Наций
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