Украина уступила Германии в матче Лиги наций

11.10.2020 10:00

10 октября в третьем туре Лиги наций УЕФА 2020/21 футболисты сборной Украины в Киеве на НСК "Олимпийский" уступили национальной команде Германии со счетом 1:2, сообщает LIGA.net.

Счет на 20-минуте матча открыли немцы – гол забил Маттиас Гюнтер, на 49-й минуте Леон Горетцка удвоил счет.

Украинцы смогли отыграть только один мяч – на 77-й минуте Руслан Малиновский реализовал пенальти.

В параллельном поединке группы сборная Испании в Мадриде взяла верх над командой Швейцарии – 1:0.

Турнирное положение после трех туров: Испания – 7 очков, Германия – 5, Украина – 3, Швейцария – 1.

Следующий матч в Лиге наций УЕФА сборная Украины сыграет 13 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве со сборной Испании.