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Украина сенсационно обыграла Испанию в Лиге наций УЕФА (ВИДЕО)

14.10.2020 09:00
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Украина сенсационно обыграла Испанию в Лиге наций УЕФА (ВИДЕО)

В четвертом туре Лиги наций УЕФА сборная Украины в Киеве обыграла сборную Испании со счетом 1:0. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Автором победного гола на 76-й минуте стал Виктор Цыганков. Следует отметить, что это первая в истории победа украинской команды над испанцами.
В другом поединке группы сборные Германии и Швейцарии сыграли в ничью - 3:3.
Турнирное положение: Испания - 7 очков, Германия - 6, Украина - 6, Швейцария - 2.
Сборная Украины свои заключительные матчи группового этапа Лиги наций проведет на выезде 14 и 17 ноября против Германии и Швейцарии.



Теги: Украина, Испания, победа, Лига Наций
 
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