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Матч "Шахтер" – "Львов" пройдет без зрителей

16.10.2020 14:00
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Матч "Шахтер" – "Львов" пройдет без зрителей

Поединок 6-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Львовом" состоится при пустых трибунах, сообщает Футбол 24.
Решение было принято из-за запрета Кабинета министров проводить спортивные соревнования с болельщиками на трибунах, кроме международных турниров.
Отметим, что матч будет проводиться в Киеве на НСК Олимпийский. Столица Украины с 12 октября попала в список из 17 областных центров, которые перешли в оранжевую зону, что запрещает проведение спортивных соревнований с участием более 220 человек.
Напомним, матч 6-го тура "Шахтер" – "Львов" состоится 17 октября, начало в 17:00.



Теги: Львов, карантин, ФК "Шахтёр", НСК "Олимпийский", зритель
 
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