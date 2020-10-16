Матч "Шахтер" – "Львов" пройдет без зрителей

16.10.2020 14:00

Поединок 6-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Львовом" состоится при пустых трибунах, сообщает Футбол 24.

Решение было принято из-за запрета Кабинета министров проводить спортивные соревнования с болельщиками на трибунах, кроме международных турниров.

Отметим, что матч будет проводиться в Киеве на НСК Олимпийский. Столица Украины с 12 октября попала в список из 17 областных центров, которые перешли в оранжевую зону, что запрещает проведение спортивных соревнований с участием более 220 человек.

Напомним, матч 6-го тура "Шахтер" – "Львов" состоится 17 октября, начало в 17:00.