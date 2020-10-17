Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Букмекеры сделали прогноз на бой Ломаченко — Лопес

17.10.2020 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Букмекеры сделали прогноз на бой Ломаченко — Лопес

18 октября в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand состоится поединок в легком весе между украинским боксером Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом, сообщает НВ.
На кону боя будут стоять титулы легкого веса WBA, WBO, WBC и The Ring, которыми владеет украинец, а также пояс американца IBF.
По мнению британской конторы William Hill, Ломаченко — фаворит боя. Коэффициент на его победу составляет 1,25. Успех Лопеса соответствует «кэфу» 4,00, ничья — 21,00.
Австрийская контора Bwin чуть больше верит в победу американца — 3,75, и меньше в ничью — 23,00, тогда как на успех украинца дает идентичные котировки, что и британцы — 1,25.
В прямом эфире поединок можно будет посмотреть на сервисе MEGOGO. Начало трансляции запланировано на 04:00 утра, а главный бой начнется около 06:00 по Киеву.



Теги: бой, прогноз, букмекер, Василий Ломаченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх