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Букмекеры сделали прогноз на бой Ломаченко — Лопес
18 октября в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand состоится поединок в легком весе между украинским боксером Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом, сообщает НВ.
На кону боя будут стоять титулы легкого веса WBA, WBO, WBC и The Ring, которыми владеет украинец, а также пояс американца IBF.
По мнению британской конторы William Hill, Ломаченко — фаворит боя. Коэффициент на его победу составляет 1,25. Успех Лопеса соответствует «кэфу» 4,00, ничья — 21,00.
Австрийская контора Bwin чуть больше верит в победу американца — 3,75, и меньше в ничью — 23,00, тогда как на успех украинца дает идентичные котировки, что и британцы — 1,25.
В прямом эфире поединок можно будет посмотреть на сервисе MEGOGO. Начало трансляции запланировано на 04:00 утра, а главный бой начнется около 06:00 по Киеву.
Теги: бой, прогноз, букмекер, Василий Ломаченко
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