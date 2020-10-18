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Ломаченко сенсационно проиграл Лопесу (ВИДЕО)
18.10.2020 09:00
Украинец Василий Ломаченко неожиданно уступил американцу Теофимо Лопесу в бою за звание абсолютного чемпиона мира, потеряв все свои пояса, сообщает Корреспондент.net.
После 12 проведенных раундов судьи отдали единогласную победу Лопесу - 116:112, 119:109, 117:111.
При этом поединок не столько выиграл Лопес, столько его проиграл Ломаченко. Украинец выглядел на удивление пассивно и почти не атаковал, при этом отлично передвигаясь на ногах. Возможно, причина в травме руки, о которой в команде украинца умолчали.
Эта победа позволила Лопесу стать абсолютным чемпионом в легкой весовой категории.
На профессиональном ринге 23-летний американец выиграл все 16 поединков, 32-летний украинец потерпел второе поражение в 16 боях.
Теги: бокс, Василий Ломаченко, проигрыш
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