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"Динамо" проиграло "Ювентусу" стартовый матч Лиги чемпионов (ВИДЕО)

21.10.2020 08:00
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"Динамо" проиграло "Ювентусу" стартовый матч Лиги чемпионов (ВИДЕО)

Киевское "Динамо" проиграло матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов итальянскому "Ювентусу" со счетом 0:2, сообщает Цензор.НЕТ.
Победу чемпиону Италии во вторник на НСК "Олимпийский" принес дубль форварда Альваро Мораты во втором тайме.
В этой группе также играют испанская "Барселона" и венгерский "Ференцварош".



Теги: Лига Чемпионов, ФК "Динамо" Киев, Ювентус
 
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