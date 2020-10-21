"Динамо" проиграло "Ювентусу" стартовый матч Лиги чемпионов (ВИДЕО)

21.10.2020 08:00

Киевское "Динамо" проиграло матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов итальянскому "Ювентусу" со счетом 0:2, сообщает Цензор.НЕТ.

Победу чемпиону Италии во вторник на НСК "Олимпийский" принес дубль форварда Альваро Мораты во втором тайме.

В этой группе также играют испанская "Барселона" и венгерский "Ференцварош".