Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

"Заря" крупно проиграла "Лестеру" в стартовом матче Лиги Европы (ВИДЕО)

23.10.2020 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Заря" крупно проиграла "Лестеру" в стартовом матче Лиги Европы (ВИДЕО)

В матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы луганская "Заря" разгромно проиграла английскому "Лестеру" со счетом 0:3, сообщает Апостроф.
Матч начался в невысоком темпе и игрокам "Зари" некоторое время удавалось успешно справляться с атаками англичан. Более того, в середине тайма обязан был забивать Кабаев, но форвард с пяти метров пробил прямо во вратаря. Вскоре последовала расплата. Барнс ворвался в штрафную и пробил в штангу, мяч отлетел к Ихеаначо, от него к Мэддисону и последний поразил ворота "Зари". В концовке тайма хозяева увеличили разрыв в счете. Барнс получил пас от Ихеаначо, проскочил нескольких защитников "Зари", вышел один на один и уверенно переиграл Шевченко.
Во втором тайме "Лестер" продолжал создавать опасные моменты, но "Заре" сопутствовала удача. Впрочем, в середине тайма счет стал крупным. Грубейшую ошибку при передаче назад допустил Иванисеня, подарив мяч Ихеаначо, который расстрелял Шевченко.



Теги: Лига Европы, проигрыш, ФК "Заря"
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх