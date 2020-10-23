"Заря" крупно проиграла "Лестеру" в стартовом матче Лиги Европы (ВИДЕО)

23.10.2020 09:00

В матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы луганская "Заря" разгромно проиграла английскому "Лестеру" со счетом 0:3, сообщает Апостроф.

Матч начался в невысоком темпе и игрокам "Зари" некоторое время удавалось успешно справляться с атаками англичан. Более того, в середине тайма обязан был забивать Кабаев, но форвард с пяти метров пробил прямо во вратаря. Вскоре последовала расплата. Барнс ворвался в штрафную и пробил в штангу, мяч отлетел к Ихеаначо, от него к Мэддисону и последний поразил ворота "Зари". В концовке тайма хозяева увеличили разрыв в счете. Барнс получил пас от Ихеаначо, проскочил нескольких защитников "Зари", вышел один на один и уверенно переиграл Шевченко.

Во втором тайме "Лестер" продолжал создавать опасные моменты, но "Заре" сопутствовала удача. Впрочем, в середине тайма счет стал крупным. Грубейшую ошибку при передаче назад допустил Иванисеня, подарив мяч Ихеаначо, который расстрелял Шевченко.