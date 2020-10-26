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«Шахтер» — «Интер»: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

26.10.2020 15:00
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«Шахтер» — «Интер»: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 27 октября, донецкий «Шахтер», сотворивший сенсацию в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов на поле мадридского «Реала», проведет поединок второго тура против итальянского «Интера» (начало на киевском НСК «Олимпийский» — в 19:55), сообщают Факты.
В предстоящем противостоянии букмекеры отдают предпочтение гостям из Италии, принимая ставки на успех каждого из соперников с такими коэффициентами.
«Фаворит»: победа «Шахтера» — 4,30, ничья — 3,95, выигрыш «Интера» — 1,83.
Parimatch: победа «Шахтера» — 4,30, ничья — 4,00, выигрыш «Интера» — 1,79.
1xBet: победа «Шахтера» — 4,58, ничья — 3,98, выигрыш «Интера» — 1,83.
«Марафон»: победа «Шахтера» — 4,55, ничья — 3,95, выигрыш «Интера» — 1,81.
William Hill: победа «Шахтера» — 4,40, ничья — 3,75, выигрыш «Интера» — 1,80.



Теги: прогноз, Лига Чемпионов, букмекер, ФК "Шахтёр"
 
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