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Лига чемпионов: "Шахтер" сыграл вничью с "Интером" и возглавил группу В
28.10.2020 08:00
В рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер в Киеве сыграл вничью с миланским Интером, сообщает Football.ua.
Во втором матча квартета B Боруссия М разошлась миром с Реалом — 2:2.
После этих результатов украинская команда вырвалась в единоличные лидеры группы. На втором и третьем местах с двумя очками находятся Боруссия М и Интер, а Реал с одним пунктом занимает последнюю строчку таблицы.
Теги: Лига Чемпионов, Интер, ФК "Шахтёр"
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