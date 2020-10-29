"Динамо" на последних минутах упустило победу над "Ференцварошем" (ВИДЕО)

29.10.2020 08:00

Во 2 туре группового этапа Лиги чемпионов выездной матч киевского "Динамо" против венгерского "Ференцвароша" закончился со счетом 2:2. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

После первого тайма динамовцы вели со счетом 2:0. Голы на счету Цыганкова (28 минута, с пенальти) и Де Пены (41).

Во втором тайме "Ференцварош" смог отыграться. На 59 минуте отличился Нгуэн, на 90 минуте Боли.

На 86 минуте за вторую желтую карточку с поля был удален капитан "Динамо" Сидорчук.