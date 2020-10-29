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Заря – Брага: прогноз на матч Лиги Европы
Матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы Заря – Брага состоится сегодня, 29 октября, в Запорожье на Славутич-Арене, сообщает Футбол 24.
Специалисты британской конторы William Hill фаворитом противостояния считают португальцев. На победу Браги можно поставить с хорошим коэффициентом 1,80. Потенциальный успех луганчан оценили значительно более высоким баллом – 4,33. На ничьей тоже можно неплохо заработать – 3,70.
Австрийские букмекеры из Bwin предложили похожи цифры. Правда, здесь еще меньше верят в победу Зари. На победу "бело-черных" можно поставить с коэффициентом 4,60. Возможная победа Браги оценена хорошим коэффициентом – 1,72. А на ничью можно поставить с таким же баллом 3,70.
Напомним, что первые матчи команд в групповом этапе нынешней Лиги Европы завершились с одинаковым счетом – 3:0. Правда, португальцы свой поединок против АЕКа выиграли, а подопечные Виктора Скрипника на выезде проиграли Лестеру.
В прямом эфире игру покажет телеканал Футбол 1. Трансляция начнется в 19:50, а непосредственно сам матч – в 19:55.
Теги: прогноз, букмекер, Лига Европы, ФК "Заря"
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