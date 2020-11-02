Минздрав запретил болельщикам присутствовать на матче "Шахтёр" – "Боруссия"

02.11.2020 08:00

Матч "Шахтер" – "Боруссия"( Менхенгладбах) пройдет без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба "горняков", передает UA-Футбол.

Такое решение было принято министерством охраны и здоровья из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. МОЗ отозвало своё письмо от 26 октября, согласно которому болельщикам разрешалось посещать спортивные мероприятия.

Напомним, "Шахтер" примет "Боруссию" во вторник на стадионе НСК "Олимпийский". Матч начнется в 19:55.