Главная / Новости / Спорт / Минздрав запретил болельщикам присутствовать на матче "Шахтёр" – "Боруссия"
Последние новости раздела
- Минздрав запретил болельщикам присутствовать на матче "Шахтёр" – "Боруссия"08:00
- Усик победил Чисору единогласным решением судей (ВИДЕО)09:00
- Букмекеры сделали прогноз на бой Усик – Чисора15:00
- Луганская "Заря" потерпела второе поражение в Лиге Европы10:00
- Заря – Брага: прогноз на матч Лиги Европы17:00
- "Динамо" на последних минутах упустило победу над "Ференцварошем" (ВИДЕО)08:00
- Лига чемпионов: "Шахтер" сыграл вничью с "Интером" и возглавил группу В08:00
- Шахтер — Интер: где смотреть матч Лиги чемпионов10:00
- «Шахтер» — «Интер»: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов15:00
- "Заря" крупно проиграла "Лестеру" в стартовом матче Лиги Европы (ВИДЕО)09:00
Минздрав запретил болельщикам присутствовать на матче "Шахтёр" – "Боруссия"
02.11.2020 08:00
Матч "Шахтер" – "Боруссия"( Менхенгладбах) пройдет без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба "горняков", передает UA-Футбол.
Такое решение было принято министерством охраны и здоровья из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. МОЗ отозвало своё письмо от 26 октября, согласно которому болельщикам разрешалось посещать спортивные мероприятия.
Напомним, "Шахтер" примет "Боруссию" во вторник на стадионе НСК "Олимпийский". Матч начнется в 19:55.
Теги: запрет, Минздрав, болельщик, ФК "Шахтёр"
Читайте также:
- Минздрав запретил рекламировать "Парацетамол", "Панадол" и еще 324 препарата
- Украинским болельщикам снова запретили посещать футбольные матчи
- Минздрав запретит невакцинированным детям посещать школы и детские сады
- В Украине запретят опасное популярное вещество
- Вувузелы изгнаны из Турции
- В Украине теперь запрещено продавать лекарства через Интернет
- "ДНР" откроет пункт пропуска "Еленовка" 2 ноября15:00
- На Луганщине началось строительство телебашни для вещания на территорию ОРДЛО17:00
- 30 октября через гумкоридор в Еленовке боевики пропустили в Донецк 119 человек15:00
- Стали известны результаты экстренного заседания ТКГ09:00
- В "ДНР" запустили автобусный рейс Донецк - Успенка16:00
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 30 октября по данным ГПСУ12:00
- В ОРЛО обязали всех носить маски и соблюдать дистанцию11:00
- С начала суток на Донбассе погибли двое украинских военных09:00
- В "ДНР" сообщили о режиме работы КПВВ «Еленовка» 30 октября08:00
- СБУ задержала в Киеве экс-командира боевиков "ЛНР"15:00
- Минздрав запретил болельщикам присутствовать на матче "Шахтёр" – "Боруссия"08:00
- Гороскоп на неделю с 2 по 8 ноября17:00
- "ДНР" откроет пункт пропуска "Еленовка" 2 ноября15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 ноября13:00
- "Нафтогаз" назвал "ноябрьскую" цену на газ для населения11:00
- Умер "первый Джеймс Бонд" Шон Коннери10:00
- Усик победил Чисору единогласным решением судей (ВИДЕО)09:00
- На Луганщине началось строительство телебашни для вещания на территорию ОРДЛО17:00
- 30 октября через гумкоридор в Еленовке боевики пропустили в Донецк 119 человек15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 октября13:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович17:10
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Стали известны результаты экстренного заседания ТКГ
- В "ДНР" запустили автобусный рейс Донецк - Успенка
- На Луганщине началось строительство телебашни для вещания на территорию ОРДЛО
- В ОРЛО обязали всех носить маски и соблюдать дистанцию
- С начала суток на Донбассе погибли двое украинских военных
- Гороскоп на неделю с 2 по 8 ноября
- ЦИК огласила предварительные результаты местных выборов в Украине
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 30 октября по данным ГПСУ
- "Нафтогаз" назвал "ноябрьскую" цену на газ для населения
- "ДНР" откроет пункт пропуска "Еленовка" 2 ноября