Шахтер — Боруссия М: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

03.11.2020 09:00

Сегодня Шахтер проведет домашнюю встречу с гладбахской Боруссией в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Football.ua.

Небольшое преимущество в этой дуэли букмекеры отдают немецкому клубу. Так, компания дает на победу Боруссии М коэффициент 2,39.

Успех Шахтера в этом поединке оценивается коэффициентом 2,9. Шансы на ничью в матче составляют 3,7.

Ранее "горняки" встречались с гладбахским клубом лишь в товарищеском матче в 2009 году и победили со счетом 3:0.

Матч Шахтер – Боруссия М состоится в Киеве на НСК Олимпийский. Поединок в прямом эфире покажет телеканал Футбол 1. Начало встречи запланировано на 19:55.