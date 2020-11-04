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"Боруссия" разгромила "Шахтер" на НСК "Олимпийский" (ВИДЕО)
04.11.2020 08:00
Вчера донецкий "Шахтер" сыграл с "Боруссией" из Менхенгладбаха в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Игра закончилась сенсационным поражением "Шахтера" – 0:6, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Три мяча в ворота украинцев забил Плеа – на 8, 26 и 78 минутах игры.
На 17-ой минуте мяч после удара Крамера влетел в ворота "горняков" рикошетом от Валерия Бондаря.
На 44-ой минуте гол забил Бенсебаини, а Штиндль поразил ворота "Шахтера" на 65-ой минуте.
"Боруссия" набрала 5 очков и вышла на первое место в группе. "Шахтер" опустился на второе место (4 очка).
Сегодняшний матч стал первой в истории встречей соперников.
Теги: Лига Чемпионов, ФК "Шахтёр", Боруссия
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