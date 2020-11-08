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"Динамо" или "Шахтер": прогноз букмекеров на итог украинского дерби

08.11.2020 09:00
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"Динамо" или "Шахтер": прогноз букмекеров на итог украинского дерби

Сегодня, 8 ноября, на НСК "Олимпийский" "Динамо" будет принимать "Шахтер" в центральном матче 9-го тура УПЛ. Букмекеры отдают минимальное предпочтение "Шахтеру", сообщает Телеканал новостей «24».
На победу донецкого клуба можно сделать ставку с коэффициентом 2,13. На то, что успех в матче будут праздновать подопечные Мирчи Луческу – 3,08. Ничья во встрече оценена в 3,62.
Матч состоится при пустых трибунах, а в прямом эфире игру можно будет посмотреть на канале "2+2", начиная с 16:55.



Теги: прогноз, букмекер, ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев
 
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