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"Динамо" или "Шахтер": прогноз букмекеров на итог украинского дерби
08.11.2020 09:00
Сегодня, 8 ноября, на НСК "Олимпийский" "Динамо" будет принимать "Шахтер" в центральном матче 9-го тура УПЛ. Букмекеры отдают минимальное предпочтение "Шахтеру", сообщает Телеканал новостей «24».
На победу донецкого клуба можно сделать ставку с коэффициентом 2,13. На то, что успех в матче будут праздновать подопечные Мирчи Луческу – 3,08. Ничья во встрече оценена в 3,62.
Матч состоится при пустых трибунах, а в прямом эфире игру можно будет посмотреть на канале "2+2", начиная с 16:55.
Теги: прогноз, букмекер, ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев
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