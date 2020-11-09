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"Шахтер" разгромил ослабленное коронавирусом "Динамо" (ВИДЕО)
09.11.2020 10:00
Динамо уступило Шахтеру в матче девятого тура чемпионата Украины. Поединок прошел на НСК Олимпийский в Киеве и завершился со счетом 0:3, сообщает iSport.ua.
Счет на 34-й минуте открыл нападающий "горняков" Жуниор Мораес. Форвард выиграл верховую борьбу и забил головой.
В середине второй половины встречи Маркос Антонио удвоил преимущество Шахтера. На 72-й минуте Алан Патрик довел счет до разгромного - футболист прострелил точно в правый верхний угол ворот соперника.
"Горняки" набрали 19 очков и занимают второе место в турнирной таблице УПЛ. Динамо располагается на первой строчке (20 баллов).
Следует отметить, что перед матчем в команде киевлян у 12 футболистов был обнаружен коронавирус.
Теги: ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев, COVID-19
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