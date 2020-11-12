Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Карантин выходного дня не помешает проведению футбольных матчей

12.11.2020 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Карантин выходного дня не помешает проведению футбольных матчей

Президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook прокомментировал введение карантина выходного дня, заверив что он никак не помешает проведению матчей УПЛ, сообщает iSport.
"Карантин выходного дня, который начинает действовать с 14 ноября, не помешает проведению матчей чемпионата Украины... Совместно и благодаря плодотворному сотрудничеству с министром здравоохранения Максимом Степановым нам удалось отстоять возможность продолжения поединков УПЛ, Первой и Второй лиг, которые назначены на выходные дни. За что очень благодарен лично главе МЗ! К сожалению, пока все поединки будут проходить без зрителей – здоровье болельщиков прежде всего!" – написал Павелко.



Теги: футбол, карантин, выходные, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх