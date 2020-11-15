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Украина проиграла Германии в матче Лиги наций (ВИДЕО)
15.11.2020 10:00
Футбольная сборная Украины проиграла команде Германии в матче "Лиги наций" УЕФА. Игра, проходившая в немецком Лейпциге, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, пишет Цензор.НЕТ.
Первый гол в матче, украинский, забил Роман Яремчук на 12-й минуте. Немецкий игрок Лерой Сане ответил своим голом на 23-й минуте, а еще два гола хозяевам добавил Тимо Вернер - на 33-й и 64-й минутах.
По мнению главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко, на результат повлияло, прежде всего, ослабление команды в связи с коронавирусом. Накануне матча положительные результаты теста на COVID получили Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Коваленко и Виктор Цыганков.
Теги: Украина, Германия, Лига Наций
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