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Швейцария - Украина: прогноз букмекеров на матч Лиги наций
16.11.2020 14:00
Во вторник, 17 ноября, Швейцария примет сборную Украины в рамках 6-го тура Лиги наций. Поединок пройдет в Люцерне на Свисспорарене, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени, сообщает iSport.ua.
Этот матч будет ответным, поскольку первый матч в рамках этого розыгрыша прошел во Львове в октябре и завершился победой команды Андрея Шевченко (2:1). Всего же в своей истории соперники встречались трижды - еще два поединка завершились вничью.
На этот раз букмекеры отдают преимущество хозяевам поля.
Так, в компании Pari Match на успех швейцарской команды можно сделать ставку с коэффициентом 1,74. В то время, как победа украинцев оценивается в 4,90, а ничейный исход - 3,85.
Теги: Украина, Швейцария, прогноз, букмекер, Лига Наций
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