Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

УЕФА отменил матч Швейцария — Украина из-за коронавируса

18.11.2020 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
УЕФА отменил матч Швейцария — Украина из-за коронавируса

УЕФА выступил с заявлением относительно поединка шестого тура группового этапа Лиги наций сборной Украины против Швейцарии, сообщает football.ua.
"Украинская футбольная ассоциация подтвердила, что у них нет другой команды, то есть подходящих игроков, которые могли бы сыграть в матче ни сегодня, ни завтра. Матч Лиги наций УЕФА между Швейцарией и Украиной, запланированный на вторник, 17 ноября 2020 года, не может состояться", — гласит заявление УЕФА.
Теперь украинцам предстоит ожидать вердикта контрольно-дисциплинарного и этического комитета УЕФА, который примут в соответствии со специальными правилами, применимыми к матчам национальных сборных УЕФА.



Теги: Украина, Швейцария, отмена, Лига Наций, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх