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Матч Олимпик - Заря не состоится из-за вспышки коронавируса в команде дончан
19.11.2020 17:00
Поединок десятого тура украинской Премьер-лиги между Олимпиком и Зарей, который был запланирован на 21 ноября, не состоится, сообщает iSport.
Все дело в том, что в донецком клубе зафиксирована вспышка коронавируса. Кроме того, в составе Олимпика не осталось ни одного здорового вратаря, который смог бы сыграть в этой встрече.
Также украинская Премьер-лига отменила матчи команд U-21 и U-19.
УПЛ проведет дополнительное собрание, на котором примет решение о новой дате и времени проведения поединка чемпионата Украины.
Теги: матч, отмена, ФК "Олимпик", ФК "Заря", COVID-19
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