Динамо - Барселона: прогноз на матч Лиги чемпионов

23.11.2020 17:00

24 ноября киевское Динамо начнет второй круг группового этапа Лиги чемпионов домашним матчем против Барселоны, сообщает iSport.ua.

По мнению букмекеров у киевлян шансы на победу практически отсутствуют. Коэффициент на то, что Динамо выиграют равен 7,10, тогда как на Барселону он всего лишь 1,45. Ничейный результат может увеличить вашу ставку в 4,9 раз.

В прямом эфире встречу Динамо - Барселона покажет ТК Футбол 1. Трансляция начнется в 21:50 по киевскому времени, а непосредственно сам матч – в 22:00.