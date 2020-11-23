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Динамо - Барселона: прогноз на матч Лиги чемпионов
23.11.2020 17:00
24 ноября киевское Динамо начнет второй круг группового этапа Лиги чемпионов домашним матчем против Барселоны, сообщает iSport.ua.
По мнению букмекеров у киевлян шансы на победу практически отсутствуют. Коэффициент на то, что Динамо выиграют равен 7,10, тогда как на Барселону он всего лишь 1,45. Ничейный результат может увеличить вашу ставку в 4,9 раз.
В прямом эфире встречу Динамо - Барселона покажет ТК Футбол 1. Трансляция начнется в 21:50 по киевскому времени, а непосредственно сам матч – в 22:00.
Теги: Барселона, Лига Чемпионов, ФК "Динамо" Киев
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