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"Шахтер" прошел тестирование на COVID-19 перед матчем с "Боруссией"

24.11.2020 13:00
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"Шахтер" прошел тестирование на COVID-19 перед матчем с "Боруссией"

Перед вылетом в Германию на матч Лиги чемпионов с "Боруссией" М "Шахтер" сдал тесты на коронавирус. Все полученные результаты – отрицательные, сообщает UA-Футбол.
Таким образом, 24 ноября Виктор Коваленко, Марлос, Анатолий Трубин и Валерий Бондарь присоединятся к тренировкам в общей группе команды.
Напомним, что матч "Боруссия" – "Шахтер" состоится в среду 25 ноября и начнется в 19:55.



Теги: тест, Лига Чемпионов, ФК "Шахтёр", COVID-19
 
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