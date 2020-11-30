Стал известен транслятор матчей Еврокубков в Украине на 2021-2024 годы

30.11.2020 13:00

До 2024 года официальным транслятором матчей Еврокубков в Украине будет компания Megogo, передает Цензор.НЕТ.

OTT | VOD-платформа Megogo выиграла тендер на трансляцию матчей Еврокубков (ЛЧ, ЛЕ, Лига конференций) на 2021-2024 годы. Сумма тендерного предложения победителя была рекордной для Украины - между 20 и 30 млн евро. Об этом сообщил источник, близкий к тендеру.

Стоит отметить, что основными конкурентами Megogo были Медиа Группа Украина (МГУ) с ее футбольными каналами и платформой Oll.tv. Другие телекоммуникационные провайдеры услуг и медиа-холдинги, такие, как "Воля - Кабель" Мир ТВ, Setanta Sports и "1 + 1" также проявили значительный интерес к тендеру.