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Шахтер - Реал: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
01.12.2020 15:00
Сегодня, 1 декабря, "Шахтер" на НСК "Олимпийский" сыграет против "Реала" в рамках 5-го тура группы Лиги чемпионов. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии, передает 24 канал.
Хотя "Реал" сыграет на выезде, но именно испанцев считают явным фаворитом этого поединка. На их победу можно сделать ставку с коэффициентом 1,363. В победу "горняков" верят меньше – 8,20. Ничья в этом противостоянии тоже маловероятна – 5,90.
Прямая трансляция матча состоится на канале "Футбол 1", начало в 19:50, за 5 минут до стартового свистка.
Теги: прогноз, Лига Чемпионов, ФК "Шахтёр", Реал (Мадрид)
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