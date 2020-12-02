Последние новости раздела
- Лига чемпионов: "Реал" второй раз проиграл "Шахтеру" (ВИДЕО)08:00
- Шахтер - Реал: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов15:00
- Футболисты «Шахтера» побывали под Донецком15:00
- Стал известен транслятор матчей Еврокубков в Украине на 2021-2024 годы13:00
- Шахтер с трудом обыграл Днепр-109:00
- Луганская "Заря" одержала первую победу в Лиге Европы-20/21 (ВИДЕО)08:00
- АЕК - Заря: прогноз на матч Лиги Европы17:00
- "Шахтер" второй раз крупно проиграл "Боруссии" в Лиге чемпионов (ВИДЕО)08:00
- "Боруссия М" - "Шахтер": анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов16:00
- Барселона выбила Динамо из Лиги чемпионов10:00
Лига чемпионов: "Реал" второй раз проиграл "Шахтеру" (ВИДЕО)
02.12.2020 08:00
Донецкий "Шахтер" обыграл мадридский "Реал" в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Киеве на НСК "Олимпийский" и завершилась со счетом 2:0, сообщает Цензор.НЕТ.
Первый тайм встречи получился безголевым, но с заметным игровым преимуществом мадридской команды. Один раз "Шахтер" спасла штанга.
Счет в игре открыл на 57 минуте Дентиньо, сыграв на опережение в штрафной площади. А на 82 Манор Соломон дальним ударом удвоил преимущество своей команды.
Теги: Реал, Лига Чемпионов, ФК "Шахтёр"
Читайте также:
- Как фанера над Мадридом: «Реал» отгрузил «Шахтёру» 8 безответных мячей (ВИДЕО)
- В шаге от суперкамбэка
- Назначен арбитр на матч "Шахтер"-"Порту"
- Лига чемпионов принесла "Шахтеру" свыше восьми миллионов евро
- Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов
- Лига чемпионов. Назначен арбитр на матч "Динамо"-"Боруссия"
- Россия отказалась от внеочередной встречи ТКГ09:00
- В "ДНР" зарегистрировали свой ФК "Шахтер"17:00
- В ОРЛО увеличат минимальную пенсию и пособие на погребение16:00
- В Донецке началась установка новогодней елки на площади Ленина14:00
- Все КПВВ на Донбассе оборудуют солнечными батареями13:00
- 133 человека в понедельник прошли через гумкоридор в Еленовке12:00
- «Вода Донбасса» сообщила об остановке ДФС на четыре дня10:00
- В ГРУ назвали численность армии "ЛДНР"08:00
- СБУ задержала диверсанта-подрывника "МГБ ДНР"17:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса 30 ноября16:00
- Россия отказалась от внеочередной встречи ТКГ09:00
- Лига чемпионов: "Реал" второй раз проиграл "Шахтеру" (ВИДЕО)08:00
- В "ДНР" зарегистрировали свой ФК "Шахтер"17:00
- В ОРЛО увеличат минимальную пенсию и пособие на погребение16:00
- Шахтер - Реал: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов15:00
- В Донецке началась установка новогодней елки на площади Ленина14:00
- Все КПВВ на Донбассе оборудуют солнечными батареями13:00
- 133 человека в понедельник прошли через гумкоридор в Еленовке12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 декабря11:00
- «Вода Донбасса» сообщила об остановке ДФС на четыре дня10:00
- Решение НКРЭКУ: Клиенты "Донецкоблгаза" смогут заключить договор с новым поставщиком газа до конца года16:00
- Подати заяву на приєднання до ГК «Нафтогаз України» можна поштою та онлайн17:30
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- В ОРДЛО рассказали, как пересечь "границу" между "республиками"
- С 1 декабря водителей ОРДО начнут штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО
- В ГРУ назвали численность армии "ЛДНР"
- В ОРЛО увеличат минимальную пенсию и пособие на погребение
- Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря
- В "ЛНР" ввели уголовную ответственность за "нацистcкую и экстремистскую" символику
- Кравчук заявил о застое в переговорах по Донбассу
- СБУ задержала диверсанта-подрывника "МГБ ДНР"
- «Вода Донбасса» сообщила об остановке ДФС на четыре дня
- В Украине резко упало число заражений COVID-19 за сутки