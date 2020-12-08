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Букмекеры сделали прогноз на матч "Интер" – "Шахтер" в Лиге чемпионов
08.12.2020 08:00
В среду, 9 декабря, миланский "Интер" в Италии в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов будет принимать донецкий "Шахтер", сообщает ZN.
Букмекеры считают хозяев поля фаворитами поединка. Победа "Интера" соответствует коэффициенту 1,70. Успех "Шахтера" оценивается в 4,60. Коэффициент на ничью равен 3,90.
Напомним, что после пяти туров в активе "Шахтер" семь очков и второе место в группе. Дончане по личным встречам опережают "Реал" и на один пункт отстают от лидирующей менхенгладбахской "Боруссии". "Интер" набрал пять очков и замыкает квартет.
Теги: прогноз, Лига Чемпионов, букмекер, Интер, ФК "Шахтёр"
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