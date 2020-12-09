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"Динамо" обыграло "Ференцварош", но вылетело из Лиги чемпионов
09.12.2020 08:00
В 6 туре группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" в Киеве на НСК "Олимпийский" обыграло венгерский "Ференцварош" со счетом 1:0. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Единственный гол в матче на 60 минуте забил динамовец Попов.
Таким образом, киевляне с 4 очками заняли третье место в группе и продолжат выступление в плей-офф Лиги Европы УЕФА.
Теги: Лига Чемпионов, Лига Европы, ФК "Динамо" Киев
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