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Интер – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов
09.12.2020 15:00
В среду, 9 декабря, Шахтер в рамках шестого тура Лиги чемпионов сыграет с Интером. Матч состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане без зрителей. Начало встречи в 22:00, сообщает footballua.tv.
Смотреть прямую трансляцию поединка можно будет на канале Футбол 1, платформах MEGOGO, Oll.tv и в онлайн-кинотеатре Sweet.tv.
Для гарантированного выхода в плей-офф самого престижного евротурнира Шахтеру необходима победа. Ничья же обеспечит команде Луиша Каштру как минимум Лигу Европы и лишь в случае непроигрыша Боруссии в параллельном матче дончане останутся в ЛЧ. Если же Шахтер уступит Интеру, то скорее всего завершит для себя евросезон. Разве что если на помощь не придет та же Боруссия, которая обыграет Реал в гостях.
Теги: Лига Чемпионов, трансляция, Интер, ФК "Шахтёр"
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