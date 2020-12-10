"Брага" - "Заря": анонс матча Лиги Европы

10.12.2020 16:00

В четверг, 10 декабря, на стадионе "Брага Мунисипал" пройдет матч 6 тура группового этапа Лиги Европы между португальской "Брагой" и луганской "Зарей". Польский арбитр Даниэль Стефански даст стартовый свисток в 22:00, сообщает СТРАНА.ua.

Прямую трансляцию матча можно будет увидеть на телеканале "Футбол 2". Кроме того, наблюдать за ходом матча смогут и подписчики стримингового сервиса OLL.TV.

Стоит отметить, что даже дополнительные три очка не позволят луганской команде пройти в плей-офф. Зато победа может принести "Заре" солидные призовые от УЕФА, а Украине дополнительные баллы в еврорейтинг.