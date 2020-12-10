Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

"Шахтер" не удержался в Лиге чемпионов

10.12.2020 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Шахтер" не удержался в Лиге чемпионов

9 декабря, донецкий "Шахтер" с "Интером" из Милана сыграли матч последнего тура группового этапа Лиги чемпионов, во время которого решилась судьба путевки в плей-офф турнира, сообщает LIGA.net.
Игра закончилось со счетом 0:0, а в параллельном поединке "Реал" обыграл "Боруссию". Это значит, что "Шахтер" получает путевку в плей-офф Лиги Европы.



Теги: Лига Чемпионов, Лига Европы, Интер, ФК "Шахтёр"
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх