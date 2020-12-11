Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Заря уступила Браге и завершила евросезон

11.12.2020 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Заря уступила Браге и завершила евросезон

Луганская Заря со счетом 0:2 уступила на выезде португальской Браге в заключительном матче группового раунда Лиги Европы и завершила свои выступления в еврокубках этого сезона после потери шансов в прошлом туре, сообщает НВ.
В первые полчаса команды не смогли отличиться голами, после чего счет открыть удалось хозяевам поля, которые до того были ближе к забитому мячу.
На 61-й минуте гости не смогли помешать Галено прострелить в свою вратарскую, где защитник Зари Абу Ханна срезал снаряд в свои ворота.
Немногим позже португальская команда смогла укрепить свое преимущество. Это Рикарду Орта воспользовался передачей Медейруша и сделал счет 2:0.
В оставшееся время украинский коллектив создал минимум два момента, чтобы проиграть хотя бы с минимальной разницей, но удары Гриня и Перовича не достигли цели.



Теги: Лига Европы, ФК "Заря"
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх