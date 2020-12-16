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Владимир Кличко вошел в Международный зал боксерской славы

16.12.2020 17:00
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Владимир Кличко вошел в Международный зал боксерской славы

Легендарного украинского экс-боксера Владимира Кличко ввели в Международный зал боксерской славы, сообщает НВ.
Вместе с украинцем туда включили бывших американских полусредневеса Флойда Мейвезера, полутяжеловеса Андре Уорда, а также женщин-боксеров Лейлу Али и Энн Вулф.
Кличко-младший впервые участвовал в голосовании и был выбран членами экспертного жюри в первый же год среди 42 номинантов.
Боксер стал вторым украинцем, которого ввели в Международный зал боксерской славы после своего брата Виталия Кличко.



Теги: бокс, Владимир Кличко, Международный зал боксерской славы
 
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