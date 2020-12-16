Владимир Кличко вошел в Международный зал боксерской славы

16.12.2020 17:00

Легендарного украинского экс-боксера Владимира Кличко ввели в Международный зал боксерской славы, сообщает НВ.

Вместе с украинцем туда включили бывших американских полусредневеса Флойда Мейвезера, полутяжеловеса Андре Уорда, а также женщин-боксеров Лейлу Али и Энн Вулф.

Кличко-младший впервые участвовал в голосовании и был выбран членами экспертного жюри в первый же год среди 42 номинантов.

Боксер стал вторым украинцем, которого ввели в Международный зал боксерской славы после своего брата Виталия Кличко.