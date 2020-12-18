Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Ингульцу засчитано техническое поражение за срыв матча с Шахтером

18.12.2020 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ингульцу засчитано техническое поражение за срыв матча с Шахтером

Официальный сайт Украинской ассоциации футбола опубликовал решение Контрольно-дисциплинарного комитета по матчу 13-го тура УПЛ Ингулец — Шахтер, сообщает football.ua.
КДК УАФ признал вину Ингульца в необеспечении подготовки футбольного поля для проведения матча. Как следствие, клубу засчитано техническое поражение со счетом 0:3.
Дополнительно Ингулец обязан оплатить обязательный денежный взнос в размере 50 тысяч гривен.



Теги: Чемпионат Украины, матч, ФК "Шахтёр"
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх