Последние новости раздела
- Наставник луганской "Зари" стал тренером года в УПЛ09:00
- Коваленко переходит из "Шахтера" в "Аталанту"17:00
- Ингульцу засчитано техническое поражение за срыв матча с Шахтером15:00
- Россию на 2 года отстранили от международных спортивных соревнований08:00
- Владимир Кличко вошел в Международный зал боксерской славы17:00
- УПЛ отменила матч "Ингулец" - "Шахтер" из-за непригодности поля08:00
- Заря уступила Браге и завершила евросезон08:00
- "Брага" - "Заря": анонс матча Лиги Европы16:00
- "Шахтер" не удержался в Лиге чемпионов (ВИДЕО)08:00
- Интер – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов15:00
Наставник луганской "Зари" стал тренером года в УПЛ
28.12.2020 09:00
Всеукраинское объединение тренеров определило лучшего наставника высшего дивизиона чемпионата Украины по итогам 2020 года, сообщает iSport.ua.
Награду получил главный тренер Зари Виктор Скрипник. Наставник луганчан набрал 4,38 балла (из пяти возможных), опередив Александра Рябоконя (Десна), Мирчу Луческу (Динамо, Луиша Каштру (Шахтера) и Юрия Максимова (Ворскла).
По итогам минувшего сезона Заря завоевала "бронзу" чемпионата Украины и вышла в групповой этап Лиги Европы.
В Первой лиге титул лучшего тренера получил Александр Чижевский из Агробизнеса. Во Второй победу получил тренер Диназа Владимир Бондаренко.
Теги: награда, тренер, ФК "Заря"
Читайте также:
- Впервые в Украине звания «Заслуженный мастер спорта» и «Заслуженный тренер» присвоены иностранцам
- ФИФА опубликовала список претендентов на звание лучшего тренера
- Лучшим тренером мира признали Висенте Дель Боске
- Румыны заставили Мирчу Луческу плакать
- Луческу признали величайшим тренером в истории!
- Победное «до свиданья» от «Шахтера»
- Гумкоридор в Еленовке продолжит работу 28 декабря17:00
- В ОРЛО смягчили карантин на время новогодних праздников13:00
- В ОРДО перевернулся автобус «Донецк — Докучаевск»11:00
- На КПВВ Донбасса продлили действие карантинных ограничений15:00
- Почти 200 человек проследовали через гумкоридор в Еленовке 25 декабря13:00
- В Харькове и Макеевке зажгли новогодние "автоелки" (ВИДЕО)10:00
- В «ЛНР» обвинили сотрудников ОБСЕ в контрабанде автомобилей15:00
- Соцсети сообщают о коллапсе на КПП «Успенка»12:45
- На Донбассе террористы ранили двух украинских воинов10:00
- «Штаб ДНР» сообщил об очередном открытии КПВВ «Еленовка» 25 декабря18:00
- Наставник луганской "Зари" стал тренером года в УПЛ09:00
- Гумкоридор в Еленовке продолжит работу 28 декабря17:00
- Гороскоп на неделю с 28 декабря по 3 января15:00
- В ОРЛО смягчили карантин на время новогодних праздников13:00
- В ОРДО перевернулся автобус «Донецк — Докучаевск»11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 декабря10:00
- В странах ЕС началась COVID-вакцинация09:00
- Коваленко переходит из "Шахтера" в "Аталанту"17:00
- На КПВВ Донбасса продлили действие карантинных ограничений15:00
- Почти 200 человек проследовали через гумкоридор в Еленовке 25 декабря13:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Гороскоп на неделю с 28 декабря по 3 января
- Соцсети сообщают о коллапсе на КПП «Успенка»
- На КПВВ Донбасса продлили действие карантинных ограничений
- В ОРДО перевернулся автобус «Донецк — Докучаевск»
- В Харькове и Макеевке зажгли новогодние "автоелки" (ВИДЕО)
- В «ЛНР» обвинили сотрудников ОБСЕ в контрабанде автомобилей
- В ОРЛО смягчили карантин на время новогодних праздников
- Почти 200 человек проследовали через гумкоридор в Еленовке 25 декабря
- На Донбассе террористы ранили двух украинских воинов
- Коваленко переходит из "Шахтера" в "Аталанту"