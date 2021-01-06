Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

ФК «Оболонь» подписал контракт с футболистом из ОРЛО

06.01.2021 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ФК «Оболонь» подписал контракт с футболистом из ОРЛО

Руководство ФК «Оболонь» подписало контракт с украинским защитником Алексеем Лобовым. Контракт с 23-летним футболистом рассчитан до конца следующего сезона. Об этом сообщается на официальном сайте клуба, передает «ДонПресс».
Этот сезон Лобов начинал в краматорском «Авангарде». В августе он перешел в житомирское «Полесье», но из-за протестов ультрас вынужден был покинуть клуб. Болельщиков возмутили выступления Лобова в «чемпионате» ОРЛО в 2014—2016 годах.
По словам футболиста, в то время его семья не имела возможности переехать из неподконтрольного Украине Алчевска. Сам Лобов выражает желание «быть частью Украины» и призывает «не делить людей».
«Он оказался нормальным парнем, а единственное, в чем его можно обвинить — это то, что родившись под Алчевском и занимаясь футболом в местной ДЮСШ, он в 17 лет не смог сразу выехать из ОРЛО. Оставшийся играл какое-то время в футбол, при первой возможности выехал и начал профессиональную карьеру в Краматорске», — отмечается в заявлении активных болельщиков клуба.



Теги: контракт, футболист, ОРЛО, Оболонь
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх