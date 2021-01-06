- ФК «Оболонь» подписал контракт с футболистом из ОРЛО17:00
- Наставник луганской "Зари" стал тренером года в УПЛ09:00
- Коваленко переходит из "Шахтера" в "Аталанту"17:00
- Ингульцу засчитано техническое поражение за срыв матча с Шахтером15:00
- Россию на 2 года отстранили от международных спортивных соревнований08:00
- Владимир Кличко вошел в Международный зал боксерской славы17:00
- УПЛ отменила матч "Ингулец" - "Шахтер" из-за непригодности поля08:00
- Заря уступила Браге и завершила евросезон08:00
- "Брага" - "Заря": анонс матча Лиги Европы16:00
- "Шахтер" не удержался в Лиге чемпионов (ВИДЕО)08:00
ФК «Оболонь» подписал контракт с футболистом из ОРЛО
Руководство ФК «Оболонь» подписало контракт с украинским защитником Алексеем Лобовым. Контракт с 23-летним футболистом рассчитан до конца следующего сезона. Об этом сообщается на официальном сайте клуба, передает «ДонПресс».
Этот сезон Лобов начинал в краматорском «Авангарде». В августе он перешел в житомирское «Полесье», но из-за протестов ультрас вынужден был покинуть клуб. Болельщиков возмутили выступления Лобова в «чемпионате» ОРЛО в 2014—2016 годах.
По словам футболиста, в то время его семья не имела возможности переехать из неподконтрольного Украине Алчевска. Сам Лобов выражает желание «быть частью Украины» и призывает «не делить людей».
«Он оказался нормальным парнем, а единственное, в чем его можно обвинить — это то, что родившись под Алчевском и занимаясь футболом в местной ДЮСШ, он в 17 лет не смог сразу выехать из ОРЛО. Оставшийся играл какое-то время в футбол, при первой возможности выехал и начал профессиональную карьеру в Краматорске», — отмечается в заявлении активных болельщиков клуба.
Теги: контракт, футболист, ОРЛО, Оболонь
- Члены НВФ блокируют работы по ремонту моста в Станице Луганской
- Бывший агент требует у Майкла Джексона 44 миллиона
- Алиев сменит "Динамо" на московский "Локомотив"
- "Шахтер" усиливается игроком лондонского "Арсенала"
- Адриано продлил контракт с "Шахтером" до 2015 года
- Украинскую певицу BASTON позвали в группу Reflex
- В ОРДО анонсировали модернизацию пунктов пропуска на границе с РФ16:00
- В Луганске произошел взрыв в доме одного из главарей "ЛНР"15:00
- В ОРДЛО зарегистрировано более 300 новых случаев COVID-19 за сутки13:00
- В оккупированной Горловке сгорел храм12:00
- В "ДНР" пока не будут штрафовать за отсутствие ОСАГО10:00
- В "ЛНР" подчинили всех местных журналистов "унитарному медиахолдингу"15:00
- Более 130 человек прошли через гумкоридор в Еленовке 4 января14:00
- В центре Донецка приостановлена подача воды13:00
- Торецк и четыре соседних поселка остались без воды11:00
- Составлена карта распределения переселенцев по Украине09:00
- ФК «Оболонь» подписал контракт с футболистом из ОРЛО17:00
- В ОРДО анонсировали модернизацию пунктов пропуска на границе с РФ16:00
- В Луганске произошел взрыв в доме одного из главарей "ЛНР"15:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- В ОРДЛО зарегистрировано более 300 новых случаев COVID-19 за сутки13:00
- В оккупированной Горловке сгорел храм12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 января11:00
- В "ДНР" пока не будут штрафовать за отсутствие ОСАГО10:00
- Сегодня состоится премьера сериала об "украинском Шерлоке" (ВИДЕО)09:00
- Кабмин разрешил продавать бытовую химию и прессу во время локдауна08:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Украинская разведка получила документы с фамилиями коллаборантов из ОРДЛО
- Составлена карта распределения переселенцев по Украине
- В "ЛНР" ограничили максимальный размер пенсии
- Гороскоп на неделю с 4 по 10 января
- В "ДНР" возобновили работу ДФС
- В центре Донецка приостановлена подача воды
- В Польше вакцинация началась со скандала
- Из Харькова запустили новый автобусный рейс на Луганщину
- "ДНР" возобновит пропуск людей через гумкоридор в Еленовке 4 января
- В Турции создали прибор, диагностирующий коронавирус за 10 секунд