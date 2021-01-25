Товарищеский матч Шахтер - Марибор отменен из-за коронавируса

25.01.2021 15:00

Донецкий Шахтер продолжает готовиться ко второй части сезона на тренировочном сборе в Турции. Как сообщает пресс-служба "горняков", товарищеский матч Шахтера против словенского Марибора, который должен был состояться в понедельник, 25 января, не состоится, сообщает iSport.ua.

Причиной отмены поединка стали положительные тесты на коронавирус у нескольких игроков соперника. Отмечается, что Шахтер проведет два тренировочных занятия вместо спарринга.

Следующая товарищеская игра дончан запланирована на вторник, 26 января, в 10:00 по киевскому времени. "Горняки" проведут спарринг против македонского Силекса.