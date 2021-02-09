Футболист «Шахтера» устроил пьяное ДТП в Мариуполе

09.02.2021 15:00

Полузащитник "Шахтера" Владислав Вакула, который сейчас выступает за "Мариуполь", попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Telegram-канал Super Marik.

ДТП произошло ночью 8 февраля. 21-летний футболист не справился с управлением своего Mercedes, вылетел на тротуар и сбил дорожный знак. Авария произошла прямо перед патрульной полицией.

В первой части сезона Владислав Вакула выступал за "Шахтер". В составе горняков он провел на поле в сумме 85 минут. Результативными действиями не отличался.

В январе Вакулу арендовала "Десна", но уже до конца месяца футболист перешел в "Мариуполь" на правах аренды до конца нынешнего сезона.