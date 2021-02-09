Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Футболист «Шахтера» устроил пьяное ДТП в Мариуполе

09.02.2021 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Футболист «Шахтера» устроил пьяное ДТП в Мариуполе

Полузащитник "Шахтера" Владислав Вакула, который сейчас выступает за "Мариуполь", попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Telegram-канал Super Marik.
ДТП произошло ночью 8 февраля. 21-летний футболист не справился с управлением своего Mercedes, вылетел на тротуар и сбил дорожный знак. Авария произошла прямо перед патрульной полицией.
В первой части сезона Владислав Вакула выступал за "Шахтер". В составе горняков он провел на поле в сумме 85 минут. Результативными действиями не отличался.
В январе Вакулу арендовала "Десна", но уже до конца месяца футболист перешел в "Мариуполь" на правах аренды до конца нынешнего сезона.



Теги: Мариуполь, ДТП, ФК "Шахтёр", футболист
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх