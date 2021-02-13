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Матч Колос - Шахтер находится под угрозой срыва

13.02.2021 15:00
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Матч Колос - Шахтер находится под угрозой срыва

Сегодня, 13 февраля, должен состоятся матч 14 тура Favbet  Лиги между Колосом и Шахтером. Начало игры запланировано на 17:00. Однако, из-за погодных условий поединок в Коваливке под большим вопросом, сообщает Футбол NEWS.
Делегат встречи Александр Каденко после инспекции арены имеет сомнения насчет готовности поля. Окончательное решение должны принять за полтора часа до стартового свистка - в 15:30.



Теги: погода, Премьер-лига, матч, отмена, ФК "Шахтёр"
 
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