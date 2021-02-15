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Шахтер начал вторую половину ЧУ ничьей с Колосом
В рамках 14-го тура чемпионата Украины Колос принимал донецкий Шахтер. Поединок должен был состояться в субботу, 13 февраля, однако из-за погодных условий матч провели в Киеве в воскресенье, сообщает Корреспондент.net.
Подопечные Луиша Каштру с первых минут захватили инициативу. "Горняки" создали большое количество голевых моментов, однако реализовать их не удалось. Колос, в свою очередь, проводил контратаки, которые держали в напряжении футболистов Шахтера.
Во втором тайме игра успокоилась. Шахтер продолжал проводить атаки, однако ни одна из них не завершилась голом. Колосу удалось устоять, сыграв в нулевую ничью.
В турнирной таблице донецкий клуб занимает второе место, имея в активе 30 очков после 14 туров. Колос идет на седьмом месте с 19 баллами.
Теги: футбол, Чемпионат Украины, ничья, ФК "Шахтёр"
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