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Матч Динамо - Брюгге из-за мороза перенесли на три часа

17.02.2021 16:00
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Матч Динамо - Брюгге из-за мороза перенесли на три часа

В в четверг, 18 февраля, Динамо примет Брюгге в Киеве в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Матч должен был состояться в 19:55, но УЕФА принял решение перенести встречу на более раннее время, сообщает iSport.ua.
Причиной переноса поединка стал сильный мороз, который прогнозируют в день матча. Ожидается, что вечером температура воздуха может опуститься до -20 градусов, чтобы успеть провести матч в более ранние часы, поединок решили начать в 17:00 по киевскому времени.



Теги: мороз, перенос, Лига Европы, ФК "Динамо" Киев, НСК "Олимпийский"
 
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