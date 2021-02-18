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Болельщикам разрешили присутствовать на матче Динамо (Киев) - Брюгге
18.02.2021 13:00
Сегодня, 18 февраля, киевское Динамо на НСК Олимпийский примет бельгийский Брюгге в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
Как сообщает официальный сайт "бело-синих", УЕФА разрешил провести этот поединок со зрителями, и клуб запустил онлайн-продажу билетов.
Отмечается, что из-за карантинных ограничений разрешено продать только 10 тысяч билетов на сектора нижних ярусов (15% от общей вместимости стадиона).
Продажа билетов стартовала с 11:15 по киевскому времени и осуществляется исключительно в онлайн режиме на сайтах партнеров ФК "Динамо" (Киев) - Esport.in.ua и karabas.com.
Теги: билеты, болельщик, Лига Европы, ФК "Динамо" Киев, НСК "Олимпийский"
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