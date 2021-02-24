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Букмекеры дали прогноз на матч Шахтер – Маккаби Тель-Авив

24.02.2021 17:00
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Букмекеры дали прогноз на матч Шахтер – Маккаби Тель-Авив

Завтра, 25 февраля, состоится ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы УЕФА между донецким Шахтером и Маккаби из Тель-Авива, сообщает Футбол 24.
Специалисты Bwin отдают предпочтение украинской команде. Коэффициент на победу Шахтера составляет 1.70, тогда как потенциальный триумф Маккаби оценивается в 5.25. На ничью ставят 3.40.
William Hill оперирует похожими цифрами. Домашняя победа "горняков" оценивается в 1.73, виктория израильтян – 5.00. Коэффициент ничейного результата – 3.50.
Напомним, в первом поединке в Израиле Шахтер обыграл Маккаби Тель-Авив со счетом 2:0 благодаря голам Алана Патрика и Тете. Соответственно, именно "горняки" являются безусловным фаворитом на завоевание путевки в следующую стадию.



Теги: прогноз, букмекер, Лига Европы, ФК "Шахтёр"
 
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