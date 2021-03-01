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"Шахтер" потерпел первое поражение в сезоне УПЛ (ВИДЕО)
01.03.2021 11:00
28 февраля в Киеве на НСК "Олимпийский" в рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" принимал луганскую "Зарю", сообщает ZN.
Поединок прошел в равной борьбе, но с предсказуемым преимуществом "Шахтера" в контроле мяча.
Дончане больше создавали моментов, но и луганский клуб был очень опасен в контратаках.
В концовке встречи "Заря" осталась в меньшинстве, а "Шахтер" устроил штурм ворот Василя, но отличиться голом не сумел. А вот "Заря" в своей последней контратаке вырвала победу, когда Аллахьяр прострелил на Иванисеню, а тот поразил ворота Трубина.
Теги: Чемпионат Украины, ФК "Шахтёр", ФК "Заря"
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